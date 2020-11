. C'è chi lo traduce in Pogback, come fosse un hashtag in attesa che qualcosa di concreto decolli. "Gli vogliamo bene, ma in questo momento è dello United e non pensiamo agli obiettivi futuri", il dribbling del direttoreieri sera a Sky nel pre partita di Champions si porta dietro le scorie di una strana estate., non fosse che proprio l'effetto devastante della pandemia anche sui conti dei top club ha frenato qualsiasi potenziale trattativa. Da mesi si pianificava un assalto al francese, poi diventato inaccessibile perché quei 100 milioni senza scambi in un'estate così erano impossibili da considerare.- Fermo restando che il rinnovo recente di Pogba è in realtà una clausola automatica, un'opzione che lo United vantava da tempo e ha esercitato come da prassi prolungando la scadenza fino al 2022,, un reparto dove nei prossimi anni bisognerà intervenire nuovamente. Posti alti della lista dunque, ma anche: pensare ai 15/16 milioni più bonus che oggi percepisce a Manchester diventa impossibile con questo scenario mondiale alla luce del Covid, ecco perché Paratici manda carezze ("gli vogliamo bene, è un giocatore fantastico") ma poi rallenta sull'impossibilità di programmare oggi il mercato che verrà. Perché con questo scenario, un'operazione del genere è inaccessibile per tanti. Quasi per tutti. Passi indietro permettendo...