Ci sono amici sinceri e altri che si professano tali. Alessandro Martorana, il sarto torinese dei vip, è un amico sincero di Paul Pogba. “Ci sentiamo ogni settimana”, ha confessato al Corriere Torino. Ribadendo anche un'altra cosa che ormai non è più un segreto: “”. Frasi che non vengono dette a caso, da almeno un anno la volontà del centrocampista francese è quella di lasciare Manchester. Possibilmente tornando a vestire la maglia della Juve, nonostante la corte anche di Real Madrid e Psg. Ma quali sono questi presupposti?Tenere sotto scacco un calciatore di questo spesso, per un'altra stagione o due, non conviene più a nessuno. C'è un'opzione per il prolungamento del contratto dal 2021 al 2022 che verrà esercitata, Ole Gunnar Solskjaer lo ha già annunciato pubblicamente. C'è anche la possibilità in caso di scontro frontale, di appellarsi all'articolo 17 da parte di Pogba, con valutazione che a quel scenderebbe a una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni, solo cash si intende.: tra i 150 milioni pretesi la scorsa estate e i 60 dell'articolo 17, ecco che a metà strada si potrebbe individuare laChe sarebbe abbondantemente in doppia cifra. Ma il mercato che verrà sarà un mercato senza precedenti, difficile perché figlio della crisi, creativo perché sia in campo che a bilancio i conti dovranno tornare per tutti.una pesca ricca di alternative ma non semplice, perché accettare lo United oggi non è più come una volta e l'esperienza di Pogba insegna come non sia solo una questione di soldi. Fabio Paratici intanto studia la sua strategia, c'è ancora tempo.