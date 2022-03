Il mancato incontro per il rinnovo di Dybala continua ad alimentare dubbi sul suo futuro in bianconero. Secondo La Stampa, l'Inter non è solo alla finestra ma si è già mossa per La Joya. Occhio alla concorrenza dall'estero però, perché l'argentino piace molto anche al Tottenham, e ci sono stati anche sondaggi da parte di Atletico Madrid e Barcellona.