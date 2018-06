Secondo Sky Sport, la Juventus è al lavoro per trovare un'intesa con il Valencia sulla formula di pagamento per Cancelo. Infatti, i bianconeri e gli spagnoli hanno trovato di fatto un'intesa sulla base di 38 milioni, ma gli iberici hanno delle esigenze con il fair play finanziario e devono cedere il giocatore a titolo definitivo. La Juve dal canto suo non vorrebbe mettere l'acquisto di Cancelo già in questo bilancio, ecco perché la formula di un prestito con obbligo di riscatto potrebbe accontentare tutti. In caso di arrivo del portoghese, i bianconeri potrebbero comunque pensare di prendere un altro terzino visto l'infortunio di Spinazzola.