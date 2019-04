Moise Kean ha segnato 4 gol in 204 minuti giocati in stagione con la maglia della Juventus. Una ogni 51, una media spaventosa, alimentata dalle due reti con la Nazionale maggiore, contro Finlandia e Liechtenstein. E il club bianconero viaggia veloce verso il suo rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno del 2020. In attesa di un ulteriore quanto importante test, questa sera contro il Cagliari, in cui Kean sarà titolare anche a causa di svariati infortuni nell'attacco di Massimiliano Allegri, si lavora senza sosta al rinnovo, fino al 30 giugno del 2024. Come ricorda oggi il Corriere Torino, tra offerta (1.5 milioni di euro) e domanda (2) c'è ancora una sottile differenza, ma Mino Raiola chiede soprattutto garanzie progettuali per il proprio gioiello, prima che il rinnovo diventi ufficiale.