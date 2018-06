La Juventus è al lavoro per definire l'operazione Mattia Perin. Ma servirà ancora qualche giorno di pazienza: Marotta e Paratici hanno l'accordo con il giocatore da giorni, il contratto è pronto per il portiere che sarebbe vice Szczesny con chances per trovare comunque spazio durante l'anno. Ma il Genoa continua a pretendere una cifra superiore e per le eventuali contropartite tecniche - Kean incluso - c'è ancora qualcosa da risolvere. Dal centro di Milano, a pochi passi dagli uffici del presidente Preziosi dove si continuerà a trattare nella prossima settimana, gli aggiornamenti sull'operazione per Calciomercato.com.