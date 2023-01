Il delicato momento societario che sta attraversando lae la penalizzazione in campionato potrebbero avere. Come scrive MF – Milano Finanza, c’è il. Già per questa stagione sportiva c’è unda parte dell’azienda di auto, cheIl contratto di sponsorizzazione ufficiale, siglato a fine 2020 fra FCA e la Juventus, prevede che questa (ora diventata Stellantis) versi. Un accordo triennale che dovrebbe dunque fruttareDovrebbe perché al variare dei traguardi sportivi raggiunti, cambieranno anche le somme che potranno aumentare o ridursi.E se i bianconeri non dovessero arrivareo venissero eliminati prima dei quarti di finale, la sforbiciata raddoppierebbe aLa Juve trema: se si dovesse appurare lasotto esame (2019-2020-2021), la UEFA potrebbe rigettare il settlement agreement sottoscritto a fine agosto ed, con annessida parte di Stellantis. Ed è ragionevole pensare cheche scadrà nel 2027) in quel caso potrebbero far valere i propri contratti e le clausole che in essi sono presenti per