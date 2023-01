Uomo mercato, un anno dopo. Dusan Vlahovic continua a essere uno dei profili più chiacchierati, uno dei 9 più ricercati. Dodici mesi fa, di questi tempi, il serbo diceva no all'Arsenal, che aveva trovato l'accordo con la Fiorentina sulla base di 80 milioni, per vestire la maglia della Juve, a Torino le cose non sono però andate nel verso giusto, per questo, entro la fine di gennaio, quella Juve che ha tanto voluto e desiderato, potrebbe clamorosamente salutarla. Il condizionale è d'obbligo, le percentuali sono molto basse, ma quello che doveva essere un pilastro del nuovo corso bianconero in questo 2023 è diventato sacrificabile per fare cassa.



PREZZO E CLUB INTERESSATI - Vlahovic, insomma, può partire, al prezzo giusto. Il suo agente Darko Ristic, che ha sempre il telefono acceso, è stato avvisato, chi lo vuole ora deve mettere sul tavolo 110 milioni di euro. A giugno la cifra è destinata a scendere, ma non sarà lontana dalla richiesta attuale. Lo sanno bene l'Arsenal, che è tornato alla carica, e il Bayern Monaco, a caccia dell'erede di Lewandowski. I rapporti con la Juve sono ottimi, come dimostra l'affare de Ligt, ma per i tedeschi l'eventuale arrivo di Vlahovic, in corsa con Kane del Tottenham, è previsto solo in estate. Quando il serbo, si spera, avrà messo definitivamente alle spalle la pubalgia.