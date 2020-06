L'operazione Marash Kumbulla è una delle più calde in questi giorni. Il Verona ascolta, ragiona, chiede 28 milioni garantiti più ricchi bonus e da tempo è in parola con la corsia preferenziale alla dirigenza dell'. I contatti coi nerazzurri sono continui da gennaio; eppure Antonio Conte vuole giocatori esperti, i talenti vanno bene ma vanno pesati in un equilibrio di squadra e... di mercato. Ecco perché l'Inter vuole comunque mantenere il proprio vantaggio e chiudere l'acquisto di Kumbulla, ma non è ancora tutto fatto per capire se lasciarlo un anno in prestito all'Hellas o meno. Valutazioni in corso.- Da parte propria la, anche in questi giorni dopo l'incontro di inizio giugno. Ma anche in questo caso; scambio di idee e dialoghi con l'Hellas che non hanno aperto la strada all'assalto bianconero, al momento la Juve studia la situazione e tiene un occhio vigile all'operazione Kumbulla. Ma per l'albanese rimane avanti l'Inter, a meno di un'irruzione con tanto di offerta bianconera che non è stata ancora registrata. Prenderlo subito o prenotarlo per il 2021? L'Inter valuta e prende tempo, la Juve è alla finestra.