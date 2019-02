L’ultima volta che la Juventus ha affrontato l’Atlético a Madrid non si giocava al Wanda Metropolitano, bensì al Vicente Calderón. Era il 1° ottobre 2014, bianconeri e colchoneros si affrontavano nella fase a gironi di Champions League: una sfida fondamentale per ottenere il primo posto nel Gruppo A. Alla fine fu la squadra di Simeone ad esultare, grazie al gol decisivo di Turan. Allegri battuto 1-0 e Simeone in volo: poi, però, fu la Juve di Max a raggiungere la finale di Champions. Ricordate la formazione? Eccola: Buffon, Caceres, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Marchisio, Pogba, Evra, Tevez, Llorente.