Per la Juve, il totale è di 35 milioni più 9 di bonus per Dejan Kulusevski. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la prima tranche (immediata) pesa per «appena» 5 milioni da pagare all'Atalanta: seguiranno altre tre rate di 10 milioni da esaurire entro il 2022, quasi tre anni. Elaborata anche la griglia dei bonus, anch’essi spalmati in tre anni. Per alzare il tetto sino a 44 milioni Dejan deve disputare almeno il 50% delle partite, mentre sono indicati anche dei target per il club, vittoria della Champions compresa.