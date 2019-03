Cristiano Ronaldo non ha gradito l'atteggiamento della sua Juventus nel secondo tempo della grande sfida contro il Napoli, pur vinta per 2-1 al fischio finale. Il fenomeno portoghese, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbe giocare con Federico Bernardeschi e Paulo Dybala nel tridente offensivo, ma Massimiliano Allegri considera Mario Mandzukic un intoccabile e sarebbe poco propenso al cambio di opinione in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. CR7 chiede maggior dialogo ai propri compagni in attacco, ma la svolta di formazione non dovrebbe arrivare, almeno contro i colchoneros.