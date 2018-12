Cristiano Ronaldo ha salvato la Juventus siglando il gol del pareggio contro l'Atalanta nel pomeriggio di mercoledì. Un gol fondamentale per il fenomeno portoghese, non soltanto nella corsa all'ottavo scudetto consecutivo. In 18 partite di Serie A in trasferta nel 2018, infatti, la Juventus non ha mai perso, ottenendo 15 vittorie e soltanto 3 pareggi, contro Crotone, Roma e Atalanta. Un cammino da record, condiviso con il Napoli del 2017 e altre otto squadre nella storia del calcio italiano.