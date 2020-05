Come racconta il Corriere dello Sport, si studiano nuove idee per l'Allianz Stadium. Dirigenti e creativi al lavoro per nuove attività per animare gli spalti, in tutte le fasi della gara: prima, dopo e soprattutto durante. Qualcosa che chiaramente non distragga i calciatori, ma che diano maggiore sensazione di esperienza, totale e totalizzante. Al momento è ancora presto per capire come possa cambiare lo Stadium, quali soluzioni possa portare questo tipo di studio. A breve, comunque, si attendono le prime risposte.