JUVENTUS-CREMONESE 2-0

JUVENTUS

Perin 6: spettatore non pagante.

Gatti 6: non ha particolari grattacapi.

Bremer 7: quel che arriva è roba sua, segna il gol che chiude la partita.

Danilo 6,5: a tutto campo, copre le spalle a Chiesa che gioca praticamente da punta. Diffidato, spende un giallo prezioso.

Cuadrado 6: con Chiesa dall'altra parte è costretto a tenere il freno a mano tirato, giallo di frustrazione e non ci sarà ad Empoli (37' st Barbieri sv)

Fagioli 7: ci mette un po' ad accendersi, poi le situazioni più interessanti passano dai suoi piedi. E il gol appare tutt'altro che casuale.

Paredes 6,5: tutt'altro che negativa la sua prestazione questa volta.

Rabiot 5,5: non entra nel vivo dell'azione, non ci sono spazi e non riesce a crearne, si divora pure un gol clamoroso.

Chiesa 7: testa bassa, ci prova, ci riprova, alla fine ci riesce. Gli manca solo il gol, arriva però l'assist decisivo per Fagioli (22' st Iling-Junior 6,5: ormai fisso nelle rotazioni, gli basta poco per accendersi).

Pogba 6,5: era probabilmente il migliore in campo della Juve, pur gestendo ritmi blandi. Ma dura una ventina di minuti appena prima del dramma, si ferma dopo un cross di destro dalla trequarti, dopo qualche secondo si accascia e poi esce in lacrime... (24' pt Milik 6: entra a freddo e sembra aver preso il posto di Vlahovic più che di Pogba, ci mette sempre un secondo di troppo ma è lui il vero riferimento là davanti) (37' st Kean sv)

Vlahovic 5: ci risiamo, quindi non ci siamo. Non si rende mai pericoloso, non si rende mai utile (21' st Di Maria 6,5: entra col compito di congelare il vantaggio, se possibile raddoppiare. Missione compiuta).

All. Allegri 6,5: mischia le carte e poi schiera una Juve vera, a trazione anteriore. Che reagisce anche all'infortunio di Pogba.

CREMONESE

Carnesecchi 6: quando serve, c'è. Troppo incerto sul secondo gol.

Ferrari 5: ha un bel daffare nel dover fare i conti con Chiesa, brutta serata (22' st Castagnetti 5,5: costretto a rincorrere).

Chiriches 7: roccioso ed esperto, Vlahovic non lo scalfisce, salva tutto su Chiesa e Milik.

Lochoshvili 6: se qualche varco si crea, è dalla sua parte (26' st Sernicola 6: uno spezzone di pura sofferenza).

Vasquez 6,5: vale come un gol quell'intervento con cui si mette tra Chiesa e il pallone.

Meité 6: diga davanti alla difesa, fa il suo.

Benassi 5,5: come Meité, viene però portato più a spasso da Fagioli (22' st Buonaiuto 5,5: non entra in partita).

Afena-Gyan 5: lavoro di sacrificio sulla destra, non si nota praticamente mai (1' st Ciofani 5: non cambia la sostanza).

Galdames 5,5: dovrebbe fare da schermo su Paredes, ma gli lascia troppa libertà

Quagliata 5,5: difensore aggiunto, non permette mai a Cuadrado di accendersi ma nemmeno permette alla Cremonese di rifiatare (1' st Valeri 6: non delude mai, almeno lui)

Okereke 5: sparisce tra i giganti della difesa bianconera.

All. Ballardini 5: îl piano partita è quello di non giocare, non un gran piano.