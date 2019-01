Sarà un Monday Night speciale per @Cristiano che prima di #JuveChievo riceverà da un fortunato #JuventusMember il premio come "#MVP of the Month Powered by @EA_FIFA_Italia " per il mese di dicembre!https://t.co/l7hhJTgpjThttps://t.co/c9UUNb6Yg0 pic.twitter.com/XtRqffwL0x