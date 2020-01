Si rivede Cristiano Ronaldo agli allenamenti della Juventus. Di seguito il report pubblicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:



"Terzo appuntamento in sette giorni per la Juve che, dopo i successi con Roma e Udinese, domenica sera scenderà in campo all’Allianz Stadium per la sfida di campionato con il Parma (fischio d’inizio alle 20:45).



Per preparare la prima del girone di ritorno, la squadra si è trovata questa mattina al JTC per una seduta di ripresa con lavoro fisico, possessi palla e partita (allenamento al quale ha partecipato anche Cristiano Ronaldo)".