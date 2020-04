Mauro Icardi è uno degli obiettivi della Juve per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino non vuole restare a Parigi ma l'Inter non ha piani per lui. Anche per questo il prezzo dell'attaccante (70 milioni, il riscatto fissato col PSG) è destinato a crollare. Marotta e Paratici al momento non si parlano ma la situazione potrebbe cambiare in futuro, magari impostando uno scambio che però non coinvolgerebbe Paulo Dybala.