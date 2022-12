Il titolo azionario della Juventus non conosce pace. La società bianconera crolla ancora una volta in Borsa. Il titolo del club perde il 3,7% in apertura e tocca i minimi storici registrati nel 2016. La capitalizzazione di mercato scende a 623 milioni.



Nel complesso, la Borsa di Milano registra un avvio positivo (+0,2%) ed a Pizza Affari si attendono i prossimi rialzi d’interesse. Lo spread sale 183 punti, rispetto ai 179 dell’inizio.