Il terremoto di ieri sera in casa Juventus, con le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e di tutto il consiglio d'amministrazione, oggi ha ripercussioni anche in Borsa a Piazza Affari. Dove il titolo del club bianconero alle ore 10.00 è quotato a 0,2718 euro per azione: -2,79% rispetto all'apertura a 0,2532 euro.