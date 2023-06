Il futuro di Juan Cuadrado è sempre più lontano dalla Juventus: il contratto è in scadenza e al momento non ci sono margini per il rinnovo. In attesa di capire il suo futuro, il colombiano è stato protagonista in nazionale nell'amichevole vinta contro il Qatar. Cuadrado è partito titolare, ma a sorpresa il ct Nestor Lorenzo l'ha schierato da mediano davanti alla difesa. Un ruolo inedito per un giocatore abituato a cambiare, nasce esterno d'attacco e negli anni arretra fino a fare il terzino.- Ieri ha giocato in mezzo al campo nel 4-2-3-1 della Colombia: 1-0 finale, gol decisivo di Cassierra;. A 35 anni però si reinventa in un altro ruolo, con l'addio quasi sicuro alla Juve può essere un suggerimento anche per qualche club in cerca di un mediano.