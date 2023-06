La Juve cambia pelle. Passo dopo passo, anno dopo anno. L'estate scorsa gli addii di Chiellini e Dybala, quest'anno ci sono altri senatori che possono lasciare Torino: uno su tutti è Juan Cuadrado; contratto in scadenza e rinnovo sempre più lontano. I bianconeri hanno già iniziato a guardarsi intorno per trovare un nuovo profilo sulla fascia destra.- A gennaio c'era già stato qualche contatto con l'agente del giocatore che quest'anno ha totalizzato 24 partite tra campionato e coppa; ci aveva pensato anche il Milan, ma era una pista più fredda. La Juventus invece ha continuato a monitorare il ragazzo nel corso della stagione,che già nel mercato invernale si era portata davanti a tutti e ha mantenuto la pole.- La Juve potrebbe decidere di accelerare le operazioni una volta definitiva la situazione di Cuadrado,. Non è un'operazione facile e la concorrenza è tanta, ma la Juve non mollerà lo sguardo da Fresneda che da almeno un anno è nei radar bianconeri.- Contemporaneamente la Juventus si sta muovendo anche su altre piste: la settimana scorsa c'è stato qualche contatto col Real Madrid per(ex Fiorentina), piacedello Spezia appena retrocesso (già nel mirino dell'Atalanta) e dal Bologna rientreràche verrà provato su quella fascia in attesa di capire se tenerlo o valutare un nuovo prestito. L'ultima pista porta al belga del Leicester, Timothy(classe 1995 ex Atalanta). Cuadrado è sempre più lontano da Torino, i bianconeri si muovono per un nuovo esterno. Fresneda può essere l'occasione di mercato.