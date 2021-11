Juan Cuadrado, esterno della Juventus, parla a dal ritiro della Colombia, con cui è impegnato nelle qualificazioni per Qatar 2022: “Abbiamo davvero poco tempo per lavorare al meglio e sicuramente è tutto molto difficile. Con il fuso la gestione del tempo è complicata, spesso non riesci a dormire bene neanche con le pillole. Ma questa non è una scusa, quando giochiamo con la Nazionale vogliamo sempre dare il 100%. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, ovvero disputare il prossimo Mondiale. Ci crediamo e speriamo nell'aiuto di Dio”.