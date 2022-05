Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Lazio:



"Con Chiellini abbiamo condiviso tante cose, come persona è da 10. Come giocatore tutti lo conosciamo, è un gladiatore, un guerriero e questo rimarrà per sempre. Una persona top. Dybala? Ci vogliamo molto bene e tra di noi sudamericani siamo molto legati. Sarà triste, ma il calcio è così".