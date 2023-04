Attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram, Juan Cuadrado ha immortalato il momento in cui si è dovuto sottoporre a un test antidoping al termine di Sporting-Juventus. Il match, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023, ha visto i bianconeri passare il turno, ma per il colombiano c’era una sorpresa poco gradita al termine. “Chissà perché devo sempre fare il test antidoping” ha scritto il calciatore, con due emoticon arrabbiate, uno sticker con la mano sul volto e un’espressione che vale più di mille parole.