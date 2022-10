Juan Cuadrado commenta la brutta sconfitta della Juventus in Israele contro il Maccabi: "Purtroppo sono cose che accadono, dobbiamo cercare di voltare pagina il prima possibile e pensare al campionato - ha detto a Sky - Credo che solo rimanendo uniti possiamo uscire da questa situazione. La Champions? Finché abbiamo la possibilità di qualificarci agli ottavi ci dobbiamo credere, dando il 200% e aspettare di capire cosa succede. Allegri sta facendo di tutti, questa situazione non è solo responsabilità sua; siamo noi giocatori che entriamo in campo e dobbiamo dare di più, partendo dai più esperti. Dobbiamo avere fiducia come squadra, come famiglia; così ne usciremo, come già successo in altre situazioni complicate in passato".