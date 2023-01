L'addio di Juan Cuadrado alla Juve al termine della stagione sembra ormai certo e come riferisce Tuttosport, i bianconeri sondano il mercato per un nuovo esterno destro. Il nome che piace di più è Fresneda del Valladolid la cui valutazione è superiore ai 15 milioni. In alternativa c'è Maehle dell'Atalanta e Dalot del Manchester United.