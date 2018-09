Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato a JTV del momento che stanno vivendo i bianconeri: "Qui non si molla mai, a Valencia abbiamo mostrato il nostro carattere e anche con un uomo in meno abbiamo portato a casa il risultato. Loro sono un'ottima squadra, ma quello che conta è la voglia di vincere che qui non manca mai. La Juve è come una famiglia, remiamo tutti nella stessa direzione e questo ci dà forza perché si vince solo tutti uniti".



SUL FROSINONE - "Io in gol nell'unico precedente in trasferta? Me lo ricordo, era una partita complicata, ma l'abbiamo sbloccata con una mia rete nata da una combinazione con Alex Sandro. Domenica ci aspetta una battaglia, perché giocare in quei campi è sempre difficile e dovremo dare il massimo."



'MIGLIORI, MA NON PER CR7' - "Ronaldo ci ha dato certamente qualcosa in più, sappiamo che giocatore è. La Juve però è sempre stata molto ben costruita e forse siamo ancora più forti perché alcuni di noi sono qui da tanto tempo. Ci conosciamo bene e sono arrivati grandi campioni, speriamo di arrivare in fondo a tutto".