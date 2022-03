Buone notizie per la Juventus, che si appresta a riabbracciare nelle prossime ore Juan Cuadrado. La Federcalcio colombiana ha comunicato che, in virtù della squalifica per la prossima giornata del girone di qualificazione sudamericano al Mondiale per effetto dell'ammonizione ricevuta nel match contro la Bolivia, l'esterno bianconero potrà fare da subito ritorno in Italia. Una lieta novità per Allegri, che potrà proseguire la prossima sfida di campionato con l'Inter con un elemento importante in più.