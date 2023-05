Juan Cuadrado ha parlato così, in conferenza stampa, alla vigilia di Siviglia-Juventus, gara valida per il ritorno della semifinale di Europa League, in programma domani alle 21 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.



Che atteggiamento dovrete avere domani?

“Dobbiamo scendere in campo con la voglia del secondo tempo di una settimana fa, cercare di stare alti e pressarli. Se il mister ci lascia questa cosa, possiamo farla”.



La Juve è favorita?

"Siamo una grande squadra, con grande esperienza. Il Siviglia è un'ottima squadra, domani è come una finale. Credo che le due squadre vorranno lottare, veniamo con tutta la voglia e il desiderio di fare le cose buone, per ottenere questo grande obiettivo di andare in finale".



Stai pensando al fatto che un trofeo europeo coronerebbe il tuo percorso alla Juventus?

“Mi è mancato sì, ci sono stato molto vicino e questa è una grandissima opportunità per tutti. Dopo un anno abbastanza difficile, con la qualità che abbiamo possiamo farci questo regalo”.



Ti vedi ancora qui l'anno prossimo?

"Sono molto contento qui, sono stato tanto tempo qui. Mi sento ancora con molta forza, la cosa più importante è la partita di domani. Al futuro penseremo dopo".



Sentite responsabilità maggiori?

"Queste partite sono partite che alzano il livello, noi dobbiamo scendere in campo e mettere la determinazione per affrontarla. Dobbiamo fare di tutto per vincere".