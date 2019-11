La Juventus ha raccolto tutte le curiosità della sfida dell'Allianz Stadium vinta contro il Milan tramite il sito ufficiale bianconero:



Il Milan è la prima squadra ad essere stata battuta 9 volte (su 9 totali) all'Allianz Stadium in Serie A contro la Juventus.



Era da gennaio 2013 (9 in quel caso) che il Milan non riusciva ad effettuare almeno 7 tiri nello specchio allo Stadium contro la Juventus.



Paulo Dybala non segnava nell'ultimo quarto d'ora di gioco in un match di Serie A da marzo 2018 contro la Lazio. La Joya, inoltre non segnava in un match di Serie A da subentrato da febbraio 2019 contro il Bologna. Dei 7 gol segnati al Milan da Paulo, questo è il primo segnato con il destro.



Infine, ancora su Dybala: il dieci bianconero ha realizzato 7 reti contro il Milan in Serie A; contro nessuna squadra ha fatto meglio: sei di questi gol sono arrivati in altrettante sfide casalinghe contro i rossoneri (una per gara).



Nei maggiori cinque campionati europei la Juventus è la squadra ad aver vinto più partite con un solo gol di scarto: nove, sui 10 successi totali.



La Juve è anche la squadra che ha guadagnato più punti (10) con gol segnati negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A.



Maurizio Sarri non ha mai perso in 9 sfide di Serie A contro il Milan (5 successi e quattro pareggi): contro nessuna squadra ha allenato più gare di Serie A senza perdere.