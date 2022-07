Nella prima vittoria stagionale della Juventus c'è la Firma di, il ragazzo dell'Under 23 andato a segno nell'amichevole contro il Chivas. Nel post partita il giocatore ha commentato così la gara: "Non mi immaginavo una serata così.- sono le parole riportate da Tuttosport - Sono molto contento già solo per il fatto di stare qui con questi campioni, per me è un privilegio. Il gol? Cerco sempre di farmi trovare nel posto giusto, in questo caso sono stato bravo a leggere la palla. I compagni mi hanno fatto i complimenti e mi hanno detto di stare tranquillo e di divertirmi. Gli amici? Loro mi prenderanno un po' in giro. Dovrò offrire qualcosa".- "La dedica è per la mia famiglia: soprattutto per mio nonno, la mia ragazza, le mie zie, mia mamma... Tutte le persone cui tengo di più.: in casa o in trasferta, ma lui c’è sempre stato. Dentro di me ho sempre sperato di andare avanti, dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto io, lui e la famiglia".- "Io sono di Palermo, questo è il 5° anno a Torino:, i primi mesi non sono stati facili. Dopo dicembre e gennaio, però, è andata molto bene".- "Avevo una foto in cui c'ero".- "Guardo molto i compagni di reparto, soprattutto i movimenti che fa. Prima anche Morata".