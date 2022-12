Rientri in vista in casa Juventus. Dopo Dusan Vlahovic, che due giorni fa si è presentato al JMedical per sottoporsi agli esami e iniziare il lavoro personalizzato per la pubalgia, oggi è previsto il ritorno a Torino di altri due pilastri di Allegri, Filip Kostic e Weston McKennie, che hanno salutato il Qatar rispettivamente ai gironi (Serbia ko contro la Svizzera all'ultima giornata, il 2 dicembre) e agli ottavi di finale (Usa sconfitti dall'Olanda un giorno dopo, il 3 dicembre). Sabato toccherà ai polacchi Szczesny e Milik, eliminati il 4 dicembre dalla Francia sembra nella prima partita della fase a eliminazione diretta. Tutti e quattro inizieranno ad allenarsi con un programma diverso rispetto a quello del gruppo e salvo sorprese non prenderanno parte all'amichevole contro il Rijeka del 22 dicembre.



DA DANILO A RABIOT - Torneranno per il test del 30 con lo Standard Liegi, il warm up per la ripresa di campionato in calendario il 4 gennaio a Cremona. Allo Zini difficilmente saranno titolari i tre brasiliani Alex Sandro, Gleison Bremer e Danilo, sconfitti ai quarti dalla Croazia, più i due argentini Angel Di Maria e Leonardo Paredes e il francese Adrien Rabiot, che domenica si sfideranno in finale. I brasiliani, eliminati il 9 dicembre, hanno 12 giorni di vacanza e dovrebbero rientrare il 21 o il 22 dicembre, ma considerato i giorni di riposo dopo l’amichevole del 22 è quasi certo che sarà consentito loro di rientrare il 26 o il 27. Più o meno negli stessi giorni, al massimo il 28 o il 29, torneranno gli argentini e Rabiot, che avranno qualche giorno di vacanza in meno.