. Il difensore ha accusato ieri un problema, sfociato in un'infiammazione del tendine dell'adduttore lungo: sarà rivalutato tra 10 giorni.- Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto stamattina Leonardo Bonucci, in seguito a un problema riferito al termine dell’allenamento di ieri, hanno evidenziato un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 10 giorni.- Novità anche per quanto riguarda: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'attaccante ha accusato un affaticamento all'adduttore; niente di preoccupante, ma