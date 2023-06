Sostenibilità. E' questa la parola chiave della nuova Juventus, che ha già voltato pagina e conta i giorni che mancano per abbracciare: così avrà il via libera dal presidente De Laurentiis, che dovrebbe arrivare a giorni.- A breve il ds si concentrerà solo sul mercato della Juve, per il quale ha già inziato a elaborare idee e prime strategie.Il doppio obiettivo è tenere i conti in ordine e tornare a vincere sul campo. Per capirci, chi ha puntato su Giuntoli - e lo ha fatto da tempo, i primi contatti sono di sei mesi fa - spera che il ds possa scovare i nuovi Kvaratskhelia (pagato 10 milioni), i nuovi Kim (pagato 18, sta andando via a 50)... Pescando all'estero ma anche in Italia.- Un pallino del ds èL'attaccante classe 2003 è valutato 30/35 milioni dall'Atalanta, piace anche al Manchester United e la Juventus potrebbe andare su di lui in caso di cessione di Vlahovic. Considerando la probabile partenza di Alex Sandro, tra le priorità dei bianconeri c'è un terzino sinistro: piace, classe 2000 dell'Empoli col quale Giuntoli ha un ottimo rapporto per aver chiuso tanti affari da ds del Napoli (da Di Lorenzo a Hysaj). Il presidente Corsi è consapevole di poterlo perdere, occhio alla concorrenza della Lazio. A centrocampo si sta monitorando la situazione legata al futuro didel Lecce, ma per ora tutti gli sforzi sono concentrati su. Tutto fatto invece per, affare portato avanti e chiuso in prima linea da Manna ma dietro al quale potrebbe esserci stata la regia di Giuntoli: 12 milioni bonus compresi al Lille, contratto fino al 2028 con ingaggio di 2 milioni al giocatore.- Poi ci sono tutti quei giovani già della Juventus con i quali si può far cassa: da Soulé a Iling, passando per. Il ds non ha ancora iniziato a lavorare in prima persona sul mercato della Juve, ma la strada è già tracciata.