. Gli ultimi dettagli sono stati definiti nel corso degli ultimi giorni e mancano solo le visite mediche di routine – previste per giovedì al J-Medical – prima di mettere nero su bianco l’accordo che legherà il figlio d’arte alla società piemontese per i prossimi cinque anni. 12 milioni di parte fissa più bonus pagabili in diversi esercizi che verranno versati nelle casse del Lille e un ingaggio da 2 milioni netti di euro a stagione sino al 2028.Nel corso delle ultime settimane, la Juventus ha tentato di portare avanti la trattativa per il rinnovo del colombiano – in scadenza il prossimo 30 giugno – proponendogli lo stesso ingaggio al lordo delle tasse: in sostanza, meno della metà di quello che percepiva sino a quel momento. Un’offerta – da due milioni di euro di bonus compresi, senza opzione per un eventuale nuovo rinnovo – che ha lasciato perplessi gli agenti del colombiano.– visto il suo recente arretramento a terzino in Francia –, con la differenza che lo statunitense peserà circa la metà sul singolo esercizio. Strade che quindi sono pronte a separarsi, in attesa di una nuova avventura per Cuadrado.Partiamo da alcuni presupposti: il colombiano – oltre ad avere il desiderio di rimanere in Italia – senz’altro abbasserà le pretese, rispetto ai cinque milioni a stagione più bonus incassati sino a ora.dal prossimo 1° luglio Cuadrado sarà ufficialmemte un giocatore svincolato, pronto a firmare a parametro zero per qualsiasi club.(con Lazio, Inter e Roma tra le formazioni più interessate),(quest’ultima ipotesi è la meno concreta al momento), pronto ad accelerare per portare a termine la trattativa. Il club turco ha messo sul piatto una proposta importante per convincere il colombiano a sposare la causa della società di Istanbul, con il procuratore del colombiano volato anche in Turchia per ascoltarne i dettagli.