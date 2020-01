Il centrocampo della Juventus è un cantiere aperto. A inizio gennaio è arrivata la firma di Kulusevski in attesa di vederlo con la maglia bianconera in estate. In queste ore sta partendo Emre Can che in giornata chiuderà la trattativa con ilCome sarà il centrocampo della Juve del futuro? Nella lista della spesa di Fabio Paratici ci sono due nomi scritti in maiuscolo e segnati di rosso: Sandro Tonali e Paul Pogba.