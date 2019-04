L'imperiosa stagione della Juventus è fotografata anche dal record battuto oggi con la vittoria contro il Milan: sono 84 i punti totalizzati dai bianconeri dopo 31 giornate di campionato. Mai nessuna squadra nella storia della Serie A ci è riuscita. Neppure la stessa Juve degli storici 102 punti.



Correva l'annata 2013-2014, in panchina sedeva Antonio Conte, e la Vecchia Signora si presentava alla 31^ giornata con 81 punti in classifica e un big match da giocare. Esattamente come oggi. Ma contrariamente ad oggi, l'avversario era il Napoli, al San Paolo, e arrivò una sconfitta: la formazione partenopea di mister Benitez vinse 2-0 (gol di Callejon e Mertens) infliggendo alla Juventus la seconda e ultima sconfitta di quella cavalcata straordinaria. La Juve quindi rimase a quota 81, ma trionfò in tutte le rimanenti 7 gare e portò a casa il celebre primato.



Magari quest'anno non arriveranno necessariamente 102 punti, ma Massimiliano Allegri ha un ulteriore motivo per sorridere.