Juventus da rifare sul mercato. In attesa di vedere se il Tottenham farà valere l’opzione per riscattare Kulusevski a 35 milioni di euro o chiederà uno sconto, i bianconeri si apprestano a riaccogliere Arthur, McKennie e Zakaria dai prestiti a Liverpool, Leeds e Chelsea. Difficile anche che la Lazio stacchi un assegno da 15 milioni di euro per Luca Pellegrini, che probabilmente inizierà il precampionato a Torino in attesa di un nuovo accordo tra i due club o di una destinazione differente. Dal Monza tornerà Rovella.



Di Maria e Rabiot sono in scadenza di contratto a giugno e si svincoleranno a parametro zero, Paredes rientrerà al PSG per fine prestito.

In uscita sono a rischio pure Chiesa e Vlahovic (PSG, Manchester United, Newcastle, Bayern o Chelsea)



In entrata il centrocampista preferito è sempre Frattesi (Sassuolo), sul quale però sono attive anche Milan e Inter.

In attacco potrebbe essere confermato Milik (il riscatto dal Marsiglia costa 7 milioni) ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, occhio anche a Scamacca, che potrebbe lasciare il West Ham in prestito.