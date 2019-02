Attraverso il proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. La squadra a disposizione di Massimiliano Allegri ha completato una seduta dedicata lla circolazione di palla, alla tecnica nel controllo e nel passaggio, all’occupazione degli spazi in campo, alla fase offensiva e quella difensiva.



GLI INFORTUNATI - La Juventus ha fatto anche il punto sugli infortunati in cui, a sorpresa appare anche Cristiano Ronaldo. Leonardo Bonucci ha lavorato in gruppo per tutta la sessione, mentre Andrea Barzagli ha svolto l’allenamento parzialmente con la squadra. Seduta personalizzata per Chiellini e Ronaldo, oltre che per Douglas Costa. Per lui, gli esami hanno evidenziato una buona progressione migliorativa del problema muscolare alla coscia sinistra.