". Lo ha detto, che ha gettato uno sguardo alla prossima stagione a margine del commento inerente la sconfitta della sua Juventus contro il Napoli. Ora,, per infondere fiducia e speranza in un ambiente che, come giustamente ha sottolineato lo stesso tecnico, sta vivendo un'annata difficilissima ("Situazione surreale"). E Allegri fa bene anche perché la storia della Juve parla chiaro, e pensare ai bianconeri fuori dallo lotta scudetto per la quarta stagione di fila è complicato da accettare per il mondo Juve. Da parte nostra però, per evidenziare cheche, al momento, sembrano molto lontane dal potersi realizzare. Innanzi tutto guardiamo ai dati degli ultimi anni, che parlano di una, anziché avvicinarsi.(e anche lì Allegri dice: "Il prossimo anno sicuramente lotteremo per lo scudetto").che si appresta a festeggiare il suo terzo scudetto. Sempre più lontano dal tricolore, dunque, la Juve. Ogni anno più lontana.da analizzare, e che si devono realizzare,