Il miglior giocatore della Juve in questa stagione? Adrien Rabiot. Lo stesso che in quelle precedenti è stato a lungo un oggetto misterioso. Proprio quando il suo contratto è arrivato vicino alla scadenza sembra ormai imprescindibile, innegabili i progressi fatti sotto la gestione di Max Allegri. Che può rappresentare il vero fattore nella trattativa per il rinnovo, dovendo convincere un giocatore che sta ricevendo offerte economicamente e tecnicamente migliori. Cosa può convincerlo a restare? Allegri ha la sua idea.



Tutto nel video del nostro inviato, Nicola Balice