Il mercato estivo si è concluso poco più di un mese fa, ma all'orizzonte si avvicina la finestra di gennaio e lanon vuole farsi trovare impreparata. In particolare, la spinosa questione sul tavolo è quella deidi contratto, per i bianconeri in scadenza il prossimo 30 giugno del 2020, ma non. Partendo da qui, però, si avvicina un accordo con Blaisee Juan Cuadrado per proseguire insieme l'avventura a Torino. Una clausola a contratto potrebbe portare al rinnovo automatico per una stagione nel caso del francese e ci sarebbe già l'accordo in questi termini anche con il suo agente, Mino Raiola. Il colombiano, invece, è pedina fondamentale per Maurizio Sarri e presto potrebbe firmare un nuovo accordo per un altro paio di stagioni in bianconero.