La Juventus ha elencato tutte le curiosità della partita vinta per 2-0 contro la Spal in un comunicato tramite il proprio sito ufficiale:



"CHE FILOTTO! La Juventus è imbattuta in casa da 24 incontri di Serie A (20V, 4N), la seconda serie interna in corso più lunga, dopo quella del Liverpool (43) nei cinque maggiori campionati europei.



A partire dal 2007/08, Miralem Pjanic ha segnato 27 gol da fuori area, solo tre giocatori hanno fatto meglio nei top-5 campionati europei: 69 Lionel Messi, 54 Cristiano Ronaldo, 35 Zlatan Ibrahimovic.



Cristiano Ronaldo ha segnato in tre partite casalinghe di fila per la prima volta in Serie A.



Per la terza volta in carriera nei top-5 campionati europei Cristiano ha segnato in tutte le sue prime tre gare casalinghe stagionali (con il Real Madrid nel 2014/15 e con il Man Utd nel 2008/09).



La Juventus ha segnato un gol da fuori area in almeno tre gare di fila in campionato per la prima volta da dicembre 2016 (quattro in quel caso).



26 dei 41 gol di Pjanic in Serie A sono arrivati da fuori area (63%).



Miralem ha segnato in due match consecutivi di Serie A per la prima volta dall'ottobre 2017; le sue ultime nove reti in Serie A sono state messe a segno da fuori area.



Sami Khedira ha fornito almeno un assist in 13 delle 14 stagioni disputate tra Bundesliga, Liga e Serie A, incluse tutte le cinque con la maglia della Juventus".