Detto che ci siamo trovati d'accordo con la cessione di De Ligt e l'acquisto di Bremer con la metà del ricavato, vale la pena porsi una domanda: la Juve investe nel breve e non nel lungo termine? La "provocazione" l'ha lanciata l'ex Presidente Cobolli Gigli, protagonista d'una stagione non proprio fausta e, in maniera indiretta l'ha rafforzata lo stesso centrale olandese, considerato potenzialmente un gran giocatore, dirottato ora al Bayern.Dunque la Juve investe nel breve, apparentemente, per aver acquistato Di Maria, ma Bremer è una conferma con un bel futuro, Vlahovic, Chiesa idem, così come Locatelli e McKennie. Bonucci, Cuadrado, Danilo, loro sì, sono avanti con gli anni…Insomma i conti non si fanno con l'età media; si fanno, giustamente con l'idea d'investire sui cosiddetti prospetti.