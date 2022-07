I tentennamenti di Radu Dragusin, ancora indeciso se accettare o meno la proposta d'acquisto del Genoa, continuano a bloccare il contestuale sbarco alla Juve di Andrea Cambiaso.



Il difensore rumeno, tornato ieri in Italia dopo le vacanze, non ha sciolto i dubbi relativi al suo futuro ma i due club non hanno intenzione di annullare un'operazione pianificata con reciproca soddisfazione da entrambe, non escludendo l'ipotesi di cercare soluzioni alternative.



Per accelerare i tempi i rossoblù hanno così provato a chiedere ai bianconeri di sostituire il cartellino di Dragusin con quello di Nicolò Fagioli, uno dei talenti più promettenti del vivaio juventino. La risposta giunta da Vinovo è stata però negativa. Max Allegri, almeno per il momento, non pare intenzionato a privarsi del giovane regista, preferendo prima valutarlo attentamente nel corso della preparazione estiva.



Lo scrive stamane il Secolo XIX.