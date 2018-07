Zinedine Zidane si è preso un anno sabbatico dopo l’addio alla panchina del Real Madrid. Secondo Don Balón, l’allenatore delle tre Champions League consecutive ha rifiutato una proposta da parte della Juventus, che lo avrebbe accolto a Torino come dirigente per le prossime due stagioni in attesa di prendere il posto di Max Allegri in panchina. Porta chiusa? Tutt’altro: Zidane sarebbe comunque interessato ad allenare la Juve in futuro, ma per il momento si gode il meritato riposo.