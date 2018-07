Dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juve è concentrata sulle cessioni. Ieri è arrivata l'ufficialità della partenza di Mandragora direzione Udine mentre nelle prossime ore verrà definito il futuro di almeno tre calciatori decisamente più importanti per la rosa bianconera: Daniele Rugani, Gonzalo Higuain e Miralem Pjanic. Tutti e tre sono cercati dal Chelsea ma non è detto che i Blues abbiano i soldi per prenderli tutti anche perché i calciatori bianconeri costano caro. Pjanic, ad esempio, ha un prezzo non inferiore ai 100 milioni, Rugani è valutato dalla Juve tra i 45 ed i 55 milioni mentre Higuain non meno di 60. Se la Juve riuscisse a cederli tutti e tre metterebbe da parte un gruzzoletto superiore a 200 milioni.