Il difensore della Juventus Danilo ha rilasciato un'intervista a Sky Sport al termine del derby contro il Torino: "Il discorso prima della partita? Ho detto che ognuno di noi aveva bisogno di aiuto, pensare che quando avevo io la palla avevo bisogno di un aiuto per un passaggio, quando non avevamo la palla avevamo bisogno di una marcatura in più, di una chiusura in più, sempre per aiutare il compagno. Questo ci permette di non pensare a quello che è successo e di pensare sempre al momento successivo della partita. Questa è una cosa che ci aiuta a stare dentro la partita psicologicamente, questa è la cosa importante secondo me. Oggi siamo stati bravi, ma sappiamo che è stato solo un piccolo passo rispetto a quello che vogliamo nel futuro della Juventus".



Sulle polemiche relative al ritiro imposto da Allegri: "L'abbraccio a fine partita dimostra che quello che si è detto era comunque sbagliato. Il mister ha preso una decisione, è il nostro leader e ha preso una decisione pensando al bene della squadra. E noi siamo dei lavoratori, ragazzi che vogliono fare il meglio per la Juventus. Non c'è stato niente, lui ha preso questa decisione, noi siamo stati d'accordo, abbiamo lavorato in questi due giorni, soprattutto mentalmente, per stare dentro la partita e fare bene le cose. Tutto quello che si è detto che non volevamo il ritiro sono cose che non c'entrano niente".