L'assenza di Danilo è una delle più pesanti in casa Juventus. Il brasiliano si è infortunato contro la Lazio e tornerà a disposizione solamente nel 2022. Un brutto colpo, per la Juve e per il giocatore, piuttosto giù di morale. Così alcuni tifosi hanno voluto inviargli dei messaggi video, raccolti da Savoir Sport, per confortarlo: "Torna presto, ci manca la tua grinta sul campo".

Ecco la sua reazione: